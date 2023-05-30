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Ангелина Калинина покинула Ролан Гаррос-2023 на старте соревнований

Теннис
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Украинка проиграла все два сета

Ангелина Калинина покинула Ролан Гаррос-2023 на старте соревнований

Фото: WTA Tennis

Новина українською

Ангелина Калинина покидает одиночную сетку турнира во Франции. В матче первого круга украинка уступила Диане Парри из Франции.

Париж, Франция. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Диан Парри (Франция) 2:6, 3:6

За 1 час и 23 минуты Калинина подала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала и не реализовала ни единого брейкпоинта.

После этого поражения счет стал 3:1 в пользу украинки

Парри, в свою очередь, продлила победную серию на грунте после титула WTA 125 в Париже полторы недели назад.

В следующем круге френцуженка сыграет с Миррой Андреевой.

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В статье: Ангелина Калинина
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