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Ангелина Калинина покинула Ролан Гаррос-2023 на старте соревнований
Украинка проиграла все два сета
Фото: WTA Tennis
Ангелина Калинина покидает одиночную сетку турнира во Франции. В матче первого круга украинка уступила Диане Парри из Франции.
Париж, Франция. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Диан Парри (Франция) 2:6, 3:6
За 1 час и 23 минуты Калинина подала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала и не реализовала ни единого брейкпоинта.
После этого поражения счет стал 3:1 в пользу украинки
Парри, в свою очередь, продлила победную серию на грунте после титула WTA 125 в Париже полторы недели назад.
В следующем круге френцуженка сыграет с Миррой Андреевой.
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