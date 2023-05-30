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Виталий Сачко с победы стартовал на челленджере в Италии

Теннис
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Украинец выиграл два сета

Виталий Сачко с победы стартовал на челленджере в Италии

Фото: ITF

Новина українською

Виталий Сачко успешно стартовал на "челленджере" в Италии. Украинец легко справился с представителем португалии Жуаном Соузой.

Виченца, Италия. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Жуан Соуза (Португалия) 6:2, 7:6(4)

Стоит отметит, что для Виталия Сачко это уже третья победу подряд на "челленджере" в Италии.

В матче с Соузой украинец три раза подал навылет, допустил столько же двойных ошибок, проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка.

Во втором круге Виталий Сачко сыграет против аргентинца Франсиско Комесаньи.

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В статье: Виталий Сачко
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