Виталий Сачко с победы стартовал на челленджере в Италии

Виталий Сачко успешно стартовал на "челленджере" в Италии. Украинец легко справился с представителем португалии Жуаном Соузой.

Виченца, Италия. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Жуан Соуза (Португалия) 6:2, 7:6(4)

Стоит отметит, что для Виталия Сачко это уже третья победу подряд на "челленджере" в Италии.

В матче с Соузой украинец три раза подал навылет, допустил столько же двойных ошибок, проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка.

Во втором круге Виталий Сачко сыграет против аргентинца Франсиско Комесаньи.