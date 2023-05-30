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Виталий Сачко с победы стартовал на челленджере в Италии
Украинец выиграл два сета
Фото: ITF
Виталий Сачко успешно стартовал на "челленджере" в Италии. Украинец легко справился с представителем португалии Жуаном Соузой.
Виченца, Италия. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) - Жуан Соуза (Португалия) 6:2, 7:6(4)
Стоит отметит, что для Виталия Сачко это уже третья победу подряд на "челленджере" в Италии.
В матче с Соузой украинец три раза подал навылет, допустил столько же двойных ошибок, проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка.
Во втором круге Виталий Сачко сыграет против аргентинца Франсиско Комесаньи.
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