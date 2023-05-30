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Каспер Рууд обыграл Имера и вышел во второй круг Ролан Гаррос
Результаты матча
Фото: NU.nl
Четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд одержал уверенную победу в первом круге "Ролан Гаррос", в трёх сетах скандинавского дерби обыграв шведа Элиаса Имера, 155-ю ракетку мира.
Ролан Гаррос. 30 мая
Каспер Рууд - Элиас Имер 6:4, 6:3, 6:2.
Матч теннисистов продолжался 2 часа 8 минут. Каспер Рууд за время встречи выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Элиаса Имера два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта (100%).
Соперник норвежца определится сегодня, 30 мая
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