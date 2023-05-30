Ангелина Калинина: Я сыграла сегодня, как могла

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина прокомментировала свое поражение на старте Открытого чемпионата Франции.

В первом круге 26-я ракетка мира уступила француженке Диан Парри, которая попала в основу благодаря wild card.

- Не хочу все скидывать на травму. Это теннис. Я вышла, значит, я была готова. Я сыграла сегодня, как могла. Соперница сегодня отыграла просто блестяще. Было реально здорово. А я не могу сказать, что начала этот матч хорошо, потому что это был реальный провал.

Впервые, когда я почувствовала себя в ритме - это конец второго сета, последние три гейма. Для такого уровня, для такого турнира, для такого матча, где соперник играет просто супер, очень поздно включаться в игру в конце. Я начала плохо, а она отыграла от и до великолепно.

О мячах Wilson Roland Garros которыми играют в Париже

- Все играют в одних и тех же условиях, но мячи, конечно, тяжелые. Не понимаю, почему на турнире нет мужских и женских мячей. Он же как камень, как булыжник. Он не летит, не вращается. Надеюсь, они пересмотрят эту ситуацию, потому что женские и мужские мячи - разные.

О травме ноги, которую получила на турнире в Риме

- Травма прошла, но это повлияло на мои тренировки, потому что я двигалась гораздо меньше нормы. Я закончила турнир в Риме в субботу и до четверга я просто лежала и занималась ногой - физио, массажи, реабилитация. После четверга я уже начала тренировки, но не могла рабоать сразу в полную силу.