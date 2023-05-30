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Ига Швёнтек отдала всего четыре гейма сопернице и вышла во второй круг Ролан Гаррос-2023
Польская теннисистка проделала неимоверную работу
Фото: MARCA
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно вышла во второй круг грунтового турнира серии "Большого шлема" во Франции.
В стартовом матче она уверенно обыграла испанку Кристину Бушкэ.
Ролан Гаррос. 30 мая. Первый круг
Ига Швёнтек - Кристина Бушкэ 6:4, 6:0
Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
Швёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Бушкэ подала один эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
Следующая соперница Швёнтек определится в матче между представительницей Швейцарии Иленой Ин-Альбон и американкой Клэр Лю.
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