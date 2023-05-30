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Ига Швёнтек отдала всего четыре гейма сопернице и вышла во второй круг Ролан Гаррос-2023

Теннис
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Польская теннисистка проделала неимоверную работу

Ига Швёнтек отдала всего четыре гейма сопернице и вышла во второй круг Ролан Гаррос-2023

Фото: MARCA

Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно вышла во второй круг грунтового турнира серии "Большого шлема" во Франции.

В стартовом матче она уверенно обыграла испанку Кристину Бушкэ.

Ролан Гаррос. 30 мая. Первый круг

Ига Швёнтек - Кристина Бушкэ 6:4, 6:0

Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Швёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Бушкэ подала один эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Следующая соперница Швёнтек определится в матче между представительницей Швейцарии Иленой Ин-Альбон и американкой Клэр Лю.

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В статье: Ига Швёнтек
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