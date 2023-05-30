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Элина Свитолина: Именно сейчас я хочу насладиться каждой возможностью на каждом турнире.

Теннис
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Украинка рассказала о победе на старте Ролан Гаррос-2023

Элина Свитолина: Именно сейчас я хочу насладиться каждой возможностью на каждом турнире.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала первую победу на Ролан Гаррос-2023 после возвращения в Тур.

- Элина, великолепная победа в первом круге, и вы в отличной форме после вашей победы в Страсбурге. Насколько вы в восторге от возвращения на турнир Grand Slam?

- Да, я очень рада, что выиграла титул, что вернулась. Победа на турнире - лучшей подготовки к "мэйджору" и быть не могло. Я показала отличный теннис в Страсбурге и конечно, сегодня также с моей стороны была хорошая игра. Очень качественная и уверенная победа.

- Чувствуете ли вы себя иначе по сравнению с тем, когда вы сделали паузу год назад? Есть ли что-то конкретное, что вы сейчас делаете иначе, или вам кажется, что вы никогда и не покидали Тур?

- Что ж, почти все иначе. Во-первых, у меня сейчас другая команда. Сейчас я мама. Я не игрок первой десятки или первой двадцатки, я за пределами первой сотни рейтинга, я где-то в топ-200 после Страсбурга. Также меньше давления, я бы сказала, потому что сейчас я только зарабатываю очки, возвращаюсь на этот уровень, возвращаюсь к соревнованиям. Поэтому все для меня как-то и по-старому, и по-новому. Это смесь разных ощущений, но именно сейчас я хочу насладиться каждой возможностью на каждом турнире. Просто играть в хороший теннис. Стараться получить удовольствие, а потом, посмотрим, как пойдет.

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В статье: Элина Свитолина
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