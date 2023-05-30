Леся Цуренко: Об украинцах и о помощи украинцам распространяется много ложной информации

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над 13-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой на старте Ролан Гаррос-2023.

- Поздравляем, Леся. Насколько вы довольны этой победой и можете ли поделиться мыслями о матче?

- Да, конечно, я очень довольна, что выиграла. Это был очень тяжелый жребий для меня, потому что Крейчикова - это сильная грунтовая теннисистка. Так что я реально готовила себя к этой игре, я очень счастлива, что смогла сыграть агрессивно, сыграть, скажем, с характером, что билась за каждый мяч. Да, эта победа меня очень радует, это точно.

- Как вы чувствуете себя как теннисистка из Украины? Вас поддерживает WTA? Вы счастливы? Вы довольны? Чувствуете ли, что нужно сделать больше? Каково ваше мнение?

- Я много раз говорила, что считаю, что об украинцах и о помощи украинцам распространяется много ложной информации. Я могу задать простой вопрос, например: "Что было сделано для Леси Цуренко?". И ответ - ничего.

Я думаю, что есть много проблем. Я не чувствую, что после 15 месяцев войны я должна... я не знаю. Я чувствую большое разочарование. Я чувствую много, не знаю, назовем это разочарованием. Я также чувствую, что за последние несколько месяцев было распространено много ложной информации от ведущих игроков о том, что мы агрессивны или распространяем ненависть, что для меня очень странно, честно говоря.

Безусловно, иногда у меня бывает несчастное выражение лица, это просто потому, что, знаете, мой город атаковали, пожалуй, 16 раз только в мае. Только в мае. Да, в этом мае мой город бомбили 16 раз. Вчера часть ракеты упала в 100 метрах от моего дома. Это может сделать меня несчастной, знаете, и, наверное, я иногда несчастлива - мое лицо не очень счастливое именно из-за этого. Не потому, что я захожу в раздевалку и излучаю ненависть к кому-то.

Поэтому, я думаю, что то, что произошло на матче Марты, является следствием того, что люди получают немного неправильную информацию. Это просто следствие этого. Поэтому я думаю, что молодая, талантливая девушка из страны, которая сейчас страдает от войны, не заслуживает такого. Да, это мое мнение.

- О каком городе вы говорите?

- Я из Киева, и Киев бомбили 16 раз за последние месяцы, и, кажется, пять раз за два последних дня.