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Надежда Киченок и Анна-Лена Фридсам покинули парный Ролан Гаррос-2023
Теннисистки хорошо начали матч, но не смогли взять верх над соперницами
Фото: Getty Images
Надежда Киченок и Анна-Лена Фрисдам уступили на старте парного турнира во Франции. В первом круге они не смогли одолеть Ингрид Нил и У Фансень.
Париж, Франция. Первый круг
Надежда Киченок/Анна-Лена Фридсам (Украина/Германия) - Ингрид Нил/У Фансень (Эстония/Китайский Тайбэй) 7:6, 4:6, 3:6
Матч продлился 2 часа и 21 минуту. За это время украинско-немецкий дуэт совершили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре из десяти брейкпоинтов. Их соперницы подали одну подачу навилет и сделали шесть брейкпоинтов.
Стоит отметить, что для теннисисток это первый совместный турнир в этом году. Лучшим результатом украинки на этом турнире является третий круг в 2019 году.
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