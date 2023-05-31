  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Виталий Сачко покинул соревнования в Виченце во втором круге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Сачко покинул соревнования в Виченце во втором круге

Теннис
(1 голосов)

Украинец проиграл решающий сет

Виталий Сачко покинул соревнования в Виченце во втором круге

Фото: ITF

Новина українською

Виталий Сачко покидает "челленджер" в Италии во втором круге соревнований. Украинец не смог обыграть Франсиско Комесанью из Аргентины.

Виченца, Италия. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Франсиско Комесанья (Аргентина) 3:6, 6:2, 3:6

Сачко провёл на корте два часа. За это время он реализовал все четыре брейк-поинта, однако проиграл пять геймов на собственной подаче.

В следующем раунде соревнований Комесанья сыграет с победителем пары Кольяріні - Пучінеллі де Алмейда

По теме
yellow-arrow
Стефанос Циципас обыграл Роберто Карбальес-Баэну и вышел в третий круг Ролан Гаррос-2023
yellow-arrow
Надежда Киченок и Анна-Лена Фридсам покинули парный Ролан Гаррос-2023
yellow-arrow
Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде