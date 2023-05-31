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Виталий Сачко покинул соревнования в Виченце во втором круге
Украинец проиграл решающий сет
Фото: ITF
Виталий Сачко покидает "челленджер" в Италии во втором круге соревнований. Украинец не смог обыграть Франсиско Комесанью из Аргентины.
Виченца, Италия. Второй круг
Виталий Сачко (Украина) - Франсиско Комесанья (Аргентина) 3:6, 6:2, 3:6
Сачко провёл на корте два часа. За это время он реализовал все четыре брейк-поинта, однако проиграл пять геймов на собственной подаче.
В следующем раунде соревнований Комесанья сыграет с победителем пары Кольяріні - Пучінеллі де Алмейда
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