Виталий Сачко покинул соревнования в Виченце во втором круге

Виталий Сачко покидает "челленджер" в Италии во втором круге соревнований. Украинец не смог обыграть Франсиско Комесанью из Аргентины.

Виченца, Италия. Второй круг

Виталий Сачко (Украина) - Франсиско Комесанья (Аргентина) 3:6, 6:2, 3:6

Сачко провёл на корте два часа. За это время он реализовал все четыре брейк-поинта, однако проиграл пять геймов на собственной подаче.

В следующем раунде соревнований Комесанья сыграет с победителем пары Кольяріні - Пучінеллі де Алмейда