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Стефанос Циципас обыграл Роберто Карбальес-Баэну и вышел в третий круг Ролан Гаррос-2023
Грек выиграл все три сета
Фото: Tennishead
Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в трёх сетах второго круга одержал победу над 57-й ракеткой мира из Испании Роберто Карбальес-Баэной.
Стефанос Циципас - Роберто Карбальес-Баэна 6:3, 7:6 (7:4), 6:2
Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил шесть эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти и допустил пять двойных ошибок. На счету его соперника два реализованных брейк-пойнта из трёх и две двойные ошибки.
В третьем круге соперником греческого спортсмена станет победитель встречи между Диего Шварцманом (Аргентина) и Нуну Боргесом (Португалия).
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