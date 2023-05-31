  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас обыграл Роберто Карбальес-Баэну и вышел в третий круг Ролан Гаррос-2023
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас обыграл Роберто Карбальес-Баэну и вышел в третий круг Ролан Гаррос-2023

Теннис
(1 голосов)

Грек выиграл все три сета

Стефанос Циципас обыграл Роберто Карбальес-Баэну и вышел в третий круг Ролан Гаррос-2023

Фото: Tennishead

Новина українською

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас в трёх сетах второго круга одержал победу над 57-й ракеткой мира из Испании Роберто Карбальес-Баэной.

Стефанос Циципас - Роберто Карбальес-Баэна 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

Теннисисты провели на корте 2 часа 17 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил шесть эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти и допустил пять двойных ошибок. На счету его соперника два реализованных брейк-пойнта из трёх и две двойные ошибки.

В третьем круге соперником греческого спортсмена станет победитель встречи между Диего Шварцманом (Аргентина) и Нуну Боргесом (Португалия).

По теме
yellow-arrow
Свитолина: Сегодня было действительно очень тяжело играть со Сторм
yellow-arrow
Виталий Сачко покинул соревнования в Виченце во втором круге
yellow-arrow
Надежда Киченок и Анна-Лена Фридсам покинули парный Ролан Гаррос-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде