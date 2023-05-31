Карлос Алькарас вышел в 1/16 финала Ролан Гаррос

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг "Ролан Гаррос" — 2023.

В матче второго раунда Алькарас обыграл представителя Японии Таро Дэниэла.

Карлос Алькарас - Таро Дэниэл 6:1, 3:6, 6:1, 6:2

Встреча продлилась 2 часа и 27 минут. Алькарас два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Дэниэла ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующим соперником Алькараса в Париже станет бывшая 10-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов.