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Стефанос Циципас прокомментировал выход в третий круг Ролан Гаррос
Грек рад поддержке фанатов
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился впечатлениями от "Ролан Гаррос" в интервью на корте после выхода в третий круг соревнований.
"Мне нравятся отскоки и то, как мяч движется, когда вот так солнечно. В этом году было несколько случаев, когда шёл небольшой дождь, и это меня не очень устраивало, но я действительно наслаждаюсь такими солнечными днями, как этот.
Публика была великолепной, на корте Сюзанн Ленглен она всегда великолепна. За эти годы я получил много поддержки и любви на "Ролан Гаррос, здесь всегда ко мне хорошо относились", — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
Стефанос Циципас сегодня, 31 мая, одержал победу во втором круге Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв испанца Роберто Карбальес-Баэну.
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