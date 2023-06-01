Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк успешно преодолела стартовый этап парного турнира Ролан Гаррос
Украинская теннисистка сумела вырвать победу
Getty Images / Global Images Ukraine
Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе вышли во второй круг Ролан Гаррос. Украинско-румынская пара одержала победу над россиянками Анной Блинковой и Варварой Грачёвой.
Париж, Франция. Первый круг
Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) - Анна Блинкова/Варвара Грачёва (-) 6:3, 3:6, 6:2
Костюк и Русе провели на корте два часа и за это время допустили восемь двойных ошибок, не выполнив ни одного эйса, реализовали половину из восьми заработанных брейк-поинтов и проиграли два гейма на своих подачах.
В следующем круге Костюк и Русе встретятся с дуэтом Кирстен Флипкенс/Шелби Роджерс (Бельгия/США).
Популярное сейчас
- Лукашенко: Это ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 гг., когда у Украины не было армии
- Российские добровольцы показали кадры уничтожении БК и САУ врага на территории Белгородской области
- Хавбек Севильи показал неприличный жест во время серии пенальти в финале ЛЕ
- Теннисистка из Словакии вышла на поединок против россиянки в цветах флага Украины
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО