Марта Костюк успешно преодолела стартовый этап парного турнира Ролан Гаррос

Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе вышли во второй круг Ролан Гаррос. Украинско-румынская пара одержала победу над россиянками Анной Блинковой и Варварой Грачёвой.

Париж, Франция. Первый круг

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) - Анна Блинкова/Варвара Грачёва (-) 6:3, 3:6, 6:2

Костюк и Русе провели на корте два часа и за это время допустили восемь двойных ошибок, не выполнив ни одного эйса, реализовали половину из восьми заработанных брейк-поинтов и проиграли два гейма на своих подачах.

В следующем круге Костюк и Русе встретятся с дуэтом Кирстен Флипкенс/Шелби Роджерс (Бельгия/США).