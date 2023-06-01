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Марта Костюк успешно преодолела стартовый этап парного турнира Ролан Гаррос

Теннис
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Украинская теннисистка сумела вырвать победу

Марта Костюк успешно преодолела стартовый этап парного турнира Ролан Гаррос

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе вышли во второй круг Ролан Гаррос. Украинско-румынская пара одержала победу над россиянками Анной Блинковой и Варварой Грачёвой.

Париж, Франция. Первый круг

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) - Анна Блинкова/Варвара Грачёва (-) 6:3, 3:6, 6:2

Костюк и Русе провели на корте два часа и за это время допустили восемь двойных ошибок, не выполнив ни одного эйса, реализовали половину из восьми заработанных брейк-поинтов и проиграли два гейма на своих подачах.

В следующем круге Костюк и Русе встретятся с дуэтом Кирстен Флипкенс/Шелби Роджерс (Бельгия/США).

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В статье: Марта Костюк
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