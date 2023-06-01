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Ангелина Калинина покидает парный Ролан Гаррос
Украинская теннисистка проиграла два сета
Фото: Ubitennis
Ангелина Калинина и Ирина-Камелия Бегу успешно стартовали на парном турнире Ролан Гаррос. Украинско-румынскую пару выбила Ингрид Мартинс и Ирину Шиманович.
Париж, Франция. 1 июня. Первый круг
Ангелина Калинина/Ирина-Камелия Бегу (Украина/Румыния) - Ингрид Мартинс/Ирина Шиманович (Бразилия/-) 2:6, 4:6
По ходу встречи Ангелина и Ирина-Камелия реализовали два из трёх брейк-поинтов и проиграли пять геймов на своих подачах.
Стоит отметить, что Калинина и Бегу во второй раз сыграли вместе в этом году. Украинка завершила своё выступление на Ролан Гаррос.
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