Ангелина Калинина покидает парный Ролан Гаррос

Ангелина Калинина и Ирина-Камелия Бегу успешно стартовали на парном турнире Ролан Гаррос. Украинско-румынскую пару выбила Ингрид Мартинс и Ирину Шиманович.

Париж, Франция. 1 июня. Первый круг

Ангелина Калинина/Ирина-Камелия Бегу (Украина/Румыния) - Ингрид Мартинс/Ирина Шиманович (Бразилия/-) 2:6, 4:6

По ходу встречи Ангелина и Ирина-Камелия реализовали два из трёх брейк-поинтов и проиграли пять геймов на своих подачах.

Стоит отметить, что Калинина и Бегу во второй раз сыграли вместе в этом году. Украинка завершила своё выступление на Ролан Гаррос.