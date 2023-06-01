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Ролан Гаррос-2023. Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли во второй круг соревнований

Теннис
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Украинская теннисистка в паре с латвийкой отдали всего четыре гейма

Ролан Гаррос-2023. Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли во второй круг соревнований

фото - btu.org.ua

Новина українською

Людмила Киченок и Елена Остапенко пробились во второй круг Ролан Гаррос. Украинско-латвийская пара выиграла стартовый матч одолев Эльзу Жакмо и Леолия Жанжан.

Франция. 1 июня. Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) - Эльза Жакмо/Леолия Жанжан (Франция) 6:3, 6:1

По ходу сегодняшней встречи, которая продолжалась чуть больше часа, Киченок и Остапенко сделали четыре брейка и не проиграли ни одной собственной подачи.

Во втором круге Людмила и Елена встретятся с парой Ализе Корне/Диан Парри (Франция).

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В статье: Елена Остапенко Людмила Киченок
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