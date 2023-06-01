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Ига Швёнтек вышла в третий круг Ролан Гаррос

Теннис
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Польская теннисистка одержала уверенную победу

Ига Швёнтек вышла в третий круг Ролан Гаррос

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг грунтового турнира "Большого шлема" — Открытый чемпионат Франции. В матче второго круга соревнований Швёнтек нанесла поражение американке Клэр Лю со счётом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Швёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Лю не подала ни одного эйса, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос" Швёнтек сыграет с представительницей Китая Синьюй Ван.

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В статье: Ига Швёнтек
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