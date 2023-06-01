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Ига Швёнтек вышла в третий круг Ролан Гаррос
Польская теннисистка одержала уверенную победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг грунтового турнира "Большого шлема" — Открытый чемпионат Франции. В матче второго круга соревнований Швёнтек нанесла поражение американке Клэр Лю со счётом 6:4, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Швёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Лю не подала ни одного эйса, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала два брейк-пойнта.
За выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос" Швёнтек сыграет с представительницей Китая Синьюй Ван.
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