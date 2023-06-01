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Ролан Гаррос. Янник Синнер сенсационно уступил 79-й ракетке мира
Неожиданное поражение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сенсационно уступил на пути в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2023.
Янник Синнер - Даниэль Альтмайер 7:6 (7:0), 6:7 (7:9), 6:1, 6:7 (4:7), 5:7
В матче второго раунда Янник Синнер проиграл представителю Германии Даниэлю Альтмайеру (79-я ракетка мира). Встреча продлилась 5 часов и 28 минут. Синнер 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 21. На счету Альтмайера 10 эйсов, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Следующим соперником Альтмайера на «Ролан Гаррос» — 2023 станет бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров (28).
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