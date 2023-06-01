Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк вышла во второй круг Ролан Гаррос в миксте
Ранее украинка успешно преодолела стартовый круг парного турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк и Марсело Аревало вышли во второй круг Ролан Гаррос в миксте. Украинско-сальвадорский дуэт обыграл Веру Звонарёву и Андрес Мольтени.
Франция. 1 июня. Первый круг
Марта Костюк/Марсело Аревало (Украина/Сальвадор) - Вера Звонарёва/Андрес Мольтени (-/Аргентина) 6:2, 6:4
Костюк во второй раз принимает участие в смешанном парном разряде.
Читайте такжеЯстремская: Украинки говорили, что мы не жмем руки россиянкам и белорускам
Следующие соперники Марты и Марсело определятся в матче Леолия Жанжан/Жонатан Эйссерик (Франция, WC) - Сторм Хантер/Джон Пірс (Австралия).
Популярное сейчас
- Чемпион Второй лиги уволил главного тренера
- Лукашенко: Это ошибка, что мы не решили этот вопрос в 2014-2015 гг., когда у Украины не было армии
- Моуриньо после финала ЛЕ наехал на арбитра матча и отдал серебренную медаль фанату
- Свитолина вышла в третий раунд Ролан Гаррос
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО