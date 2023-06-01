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Марта Костюк вышла во второй круг Ролан Гаррос в миксте

Теннис
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Ранее украинка успешно преодолела стартовый круг парного турнира

Марта Костюк вышла во второй круг Ролан Гаррос в миксте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Марта Костюк и Марсело Аревало вышли во второй круг Ролан Гаррос в миксте. Украинско-сальвадорский дуэт обыграл Веру Звонарёву и Андрес Мольтени.

Франция. 1 июня. Первый круг

Марта Костюк/Марсело Аревало (Украина/Сальвадор) - Вера Звонарёва/Андрес Мольтени (-/Аргентина) 6:2, 6:4

Костюк во второй раз принимает участие в смешанном парном разряде.

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Следующие соперники Марты и Марсело определятся в матче Леолия Жанжан/Жонатан Эйссерик (Франция, WC) - Сторм Хантер/Джон Пірс (Австралия).

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В статье: Марта Костюк
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