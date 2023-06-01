Марта Костюк отказалась пожимать руку российским теннисистам на старте Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку третьей российской теннисистке за день. После матча первого круга "Ролан Гаррос" в миксте Костюк прошла мимо Веры Звонарёвой, но пожала руку партнёру россиянки по микст-дуэту аргентинцу Андресу Мольтени.

Напомним, Звонарёва и Мольтени потерпели поражение от седьмых сеяных Костюк и представителя Сальвадора Марсело Аревало со счётом 2:6, 4:6.

Ранее сегодня, 1 июня, Костюк отказалась от рукопожатия с российскими теннисистками Анной Блинковой и Варварой Грачёвой по окончании их очного противостояния в рамках первого круга парного разряда "Ролан Гаррос" — 2023.