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Леся Цуренко на отказе соперницы вышла в третий круг Ролан Гаррос

Теннис
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Без шансов для соперницы

Леся Цуренко на отказе соперницы вышла в третий круг Ролан Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леся Цуренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В этом матче она оказалась сильнее Лорен Дэвис из США.

Франция. 1 июня. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Лорен Дэвис (США) 6:3, 1:0 (отказ)

В стартовом сете при счёте 4:3 американка обратилась за помощью к физио из-за проблем в области живота, и затем покинула корт. Во второй партии Дэвис проиграла три очка подряд и снялась с матча.

Следующая соперница Цуренко станет известна по итогам матча Бьянка Андрееску (Канада) - Эмма Наварро (США, WC).

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В статье: Леся Цуренко
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