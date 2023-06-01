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Леся Цуренко на отказе соперницы вышла в третий круг Ролан Гаррос
Без шансов для соперницы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В этом матче она оказалась сильнее Лорен Дэвис из США.
Франция. 1 июня. Второй круг
Леся Цуренко (Украина) - Лорен Дэвис (США) 6:3, 1:0 (отказ)
В стартовом сете при счёте 4:3 американка обратилась за помощью к физио из-за проблем в области живота, и затем покинула корт. Во второй партии Дэвис проиграла три очка подряд и снялась с матча.
Следующая соперница Цуренко станет известна по итогам матча Бьянка Андрееску (Канада) - Эмма Наварро (США, WC).
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