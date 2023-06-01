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Элина Свитолина и Винус Уильямс получили wild-card на турнир в Бирмингеме

Теннис
(1 голосов)

Украинка начала набирать оптимальные кондиции

Элина Свитолина и Винус Уильямс получили wild-card на турнир в Бирмингеме

instagram.com/elisvitolina

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на соревнованиях в Бирмингеме.

Организаторы турнира WTA 250 в Великобритании назвали имена первых обладательниц уайлд-кард. Ими стали Элина Свитолина и американка Винус Уильямс.

Напомним, что сам турнир стартует 19 и завершится 25 июня.

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
BTU

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