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Элина Свитолина и Винус Уильямс получили wild-card на турнир в Бирмингеме
Украинка начала набирать оптимальные кондиции
instagram.com/elisvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на соревнованиях в Бирмингеме.
Организаторы турнира WTA 250 в Великобритании назвали имена первых обладательниц уайлд-кард. Ими стали Элина Свитолина и американка Винус Уильямс.
Напомним, что сам турнир стартует 19 и завершится 25 июня.
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Источник:BTU
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