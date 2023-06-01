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Алексей Крутых пробился в четвертьфинал турнира в Тройсдорфе
Украинец продолжает борьбу за титул
Фото: ukrgate.com
Алексей Крутых выиграл второй матч на "челленджере" в Германии. Украинский теннисист в трех сетах обыграл Карла Фриберга из Швеции.
Тройсдорф. 1 июня. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) - Карл Фриберг (Швеция) 1:6, 6:1, 6:4
Для Крутых этот турнир стал вторым, в котором он смог добраться до четвертьфинала.
Следующим соперником Крутых станет "лаки лузер" Сумит Нагал (Индия), который прошёл в 1/4 финала на отказе британца Яна Чоински.
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