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Алексей Крутых пробился в четвертьфинал турнира в Тройсдорфе

Теннис
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Украинец продолжает борьбу за титул

Алексей Крутых пробился в четвертьфинал турнира в Тройсдорфе

Фото: ukrgate.com

Новина українською

Алексей Крутых выиграл второй матч на "челленджере" в Германии. Украинский теннисист в трех сетах обыграл Карла Фриберга из Швеции.

Тройсдорф. 1 июня. Второй круг

Алексей Крутых (Украина) - Карл Фриберг (Швеция) 1:6, 6:1, 6:4

Для Крутых этот турнир стал вторым, в котором он смог добраться до четвертьфинала.

Следующим соперником Крутых станет "лаки лузер" Сумит Нагал (Индия), который прошёл в 1/4 финала на отказе британца Яна Чоински.

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В статье: Алексей Крутых
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