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Третья ракетка мира Джессика Пегула проиграла в третьем круге Ролан Гаррос

Теннис
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Результат матча

Третья ракетка мира Джессика Пегула проиграла в третьем круге Ролан Гаррос

Фото: sport.ru

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Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос", в двух сетах уступив 28-й ракетке мира из Бельгии Элисе Мертенс.

Джессика Пегула - Элисе Мертенс 1:6, 3:6

Матч теннисисток продолжался 1 час 22 минуты. Элисе Мертенс за это время выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта (100%) и допустила шесть двойных ошибок. На счету Джессики Пегулы два эйса, один реализованных брейк-пойнт из шести и две двойные ошибки.

Элисе Мертенс вышла в четвёртый круг соревнований, в котором встретится с победительницей российского дерби Анастасии Павлюченковой и Анастасии Потаповой.

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В статье: Элис Мертенс
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