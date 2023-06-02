Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алексей Крутых в четвертьфинале покинул челенджер в Германии
Украинец проиграл решающую партию
Фото: ukrgate.com
Алексей Крутых покидает "челленджер" в Германии. В четвертьфинальном матче он уступил представителю Индии Сумиту Нагалу.
Германия. 2 июня. Четвертьфинал
Алексей Крутых (Украина) - Сумит Нагал (Индия) 1:6, 6:1, 4:6
В решающем сете украинский теннисист упустил преимущество, ведя со счётом 3:1.
Для Крутых этот четвертьфинал стал третьим в этом сезоне.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Последние туры УПЛ, Серии А и Ла Лиги, финалы Кубка Англии и Германии. Расписание футбола на 2-4 июня
- Моуриньо проиграл Севилье, ему пора в ПСЖ, схемы 30 тура УПЛ, Днепр1/Заря: известные соперники в ЛЧ
- Два легионера Динамо покинули расположение клуба – Источник
- Элина Свитолина - Анна Блинкова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ролан Гаррос
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн