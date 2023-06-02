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Алексей Крутых в четвертьфинале покинул челенджер в Германии

Теннис
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Украинец проиграл решающую партию

Алексей Крутых в четвертьфинале покинул челенджер в Германии

Фото: ukrgate.com

Новина українською

Алексей Крутых покидает "челленджер" в Германии. В четвертьфинальном матче он уступил представителю Индии Сумиту Нагалу.

Германия. 2 июня. Четвертьфинал

Алексей Крутых (Украина) - Сумит Нагал (Индия) 1:6, 6:1, 4:6

В решающем сете украинский теннисист упустил преимущество, ведя со счётом 3:1.

Для Крутых этот четвертьфинал стал третьим в этом сезоне.

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