Алексей Крутых в четвертьфинале покинул челенджер в Германии

Алексей Крутых покидает "челленджер" в Германии. В четвертьфинальном матче он уступил представителю Индии Сумиту Нагалу.

Германия. 2 июня. Четвертьфинал

Алексей Крутых (Украина) - Сумит Нагал (Индия) 1:6, 6:1, 4:6

В решающем сете украинский теннисист упустил преимущество, ведя со счётом 3:1.

Для Крутых этот четвертьфинал стал третьим в этом сезоне.