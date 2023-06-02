  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ролан Гаррос-2023. Циципас одержал уверенную победу над Шварцманом в третем круге соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ролан Гаррос-2023. Циципас одержал уверенную победу над Шварцманом в третем круге соревнований

Теннис
(1 голосов)

Грек продолжит борьбу за титул

Ролан Гаррос-2023. Циципас одержал уверенную победу над Шварцманом в третем круге соревнований

Фото: Tennishead

Новина українською

Пятая ракетка мира, грек Стефанос Циципас вышел в следующую стадию "Ролан Гаррос" — 2023, обыграв в матче третьего круга представителя Аргентины Диего Шварцмана (95-й в рейтинге ATP).

Стефанос Циципас - Диего Шварцман 6:2, 6:2, 6:3

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Циципас шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Шварцмана один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем раунде соревнований "Большого шлема" во Франции Стефанос Циципас встретится с австрийцем Себастьяном Офнером.

По теме
yellow-arrow
Элина Свитолина: Я очень мотивирована идти дальше на Ролан Гаррос
yellow-arrow
"Я должна чувствовать себя в безопасности", - Соболенко провела пресс-конференцию только для лояльных журналистов
yellow-arrow
Джокович обыграл Давидович-Фокину на пути к 1/8 финала Ролан Гаррос-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде