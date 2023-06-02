Ролан Гаррос-2023. Циципас одержал уверенную победу над Шварцманом в третем круге соревнований

Пятая ракетка мира, грек Стефанос Циципас вышел в следующую стадию "Ролан Гаррос" — 2023, обыграв в матче третьего круга представителя Аргентины Диего Шварцмана (95-й в рейтинге ATP).

Стефанос Циципас - Диего Шварцман 6:2, 6:2, 6:3

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Циципас шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Шварцмана один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем раунде соревнований "Большого шлема" во Франции Стефанос Циципас встретится с австрийцем Себастьяном Офнером.