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Свитолина: С ногой есть небольшая проблема
Бороться через силу
Фото: n2tshop.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №192) после
"С ногой есть небольшая проблема. Но я смогла сегодня более-менее восстановиться. Мой физиотерапевт совершила несколько манипуляций, поэтому нога была сегодня в относительно нормальном состоянии.
Что касается глаза, то у меня выскочил ячмень, это было очень неприятно. Он опустился вниз глаза, он был прямо на зрачке, так что я его постоянно видела. Было такое чувство, что он мешал мне видеть" – сказала она.
Напомним, что ранее Свитолина
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