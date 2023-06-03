Свитолина: С ногой есть небольшая проблема

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №192) после победы в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции рассказала, что испытывает проблемы с ногой. Об этом она заявила на пресс-конференции, состоявшейся после матча.

"С ногой есть небольшая проблема. Но я смогла сегодня более-менее восстановиться. Мой физиотерапевт совершила несколько манипуляций, поэтому нога была сегодня в относительно нормальном состоянии.

Что касается глаза, то у меня выскочил ячмень, это было очень неприятно. Он опустился вниз глаза, он был прямо на зрачке, так что я его постоянно видела. Было такое чувство, что он мешал мне видеть" – сказала она.