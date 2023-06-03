Рафаэль Надаль перенес операцию на спине

Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль в пятницу, 2 июня, перенес операцию на спине. Об этом сообщает yahoo.com.

В пятницу представители Надаля сообщили о хирургическом вмешательстве. 14-кратному чемпиону Открытого чемпионата Франции в Барселоне провели артроскопическое исследование левой мышцы поясницы. Ожидается, что результаты будут объявлены в субботу утром.

Надаль был вынужден пропустить Открытый чемпионат Франции впервые за два десятилетия. Ранее Рафа сообщил, что больше не выступит в текущем сезоне, а вернуться планирует в 2024 году, который, вероятно, станет последним в его профессиональной карьере.