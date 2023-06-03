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Рафаэль Надаль перенес операцию на спине
Желаем скорейшего восстановления
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль в пятницу, 2 июня, перенес операцию на спине. Об этом сообщает yahoo.com.
В пятницу представители Надаля сообщили о хирургическом вмешательстве. 14-кратному чемпиону Открытого чемпионата Франции в Барселоне провели артроскопическое исследование левой мышцы поясницы. Ожидается, что результаты будут объявлены в субботу утром.
Надаль был вынужден пропустить Открытый чемпионат Франции впервые за два десятилетия. Ранее Рафа сообщил, что больше не выступит в текущем сезоне, а вернуться планирует в 2024 году, который, вероятно, станет последним в его профессиональной карьере.
Напомним, что ранее Свитолина
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