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Рафаэль Надаль перенес операцию на спине

Теннис
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Рафаэль Надаль перенес операцию на спине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Испанский теннисист, легенда мирового спорта Рафаэль Надаль в пятницу, 2 июня, перенес операцию на спине. Об этом сообщает yahoo.com.

В пятницу представители Надаля сообщили о хирургическом вмешательстве. 14-кратному чемпиону Открытого чемпионата Франции в Барселоне провели артроскопическое исследование левой мышцы поясницы. Ожидается, что результаты будут объявлены в субботу утром.

Надаль был вынужден пропустить Открытый чемпионат Франции впервые за два десятилетия. Ранее Рафа сообщил, что больше не выступит в текущем сезоне, а вернуться планирует в 2024 году, который, вероятно, станет последним в его профессиональной карьере.

Напомним, что ранее Свитолина рассказала о проблемах с ногой.

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В статье: Рафаэль Надаль
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