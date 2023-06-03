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Андрееску о матче с Цуренко: Это будет трудный поединок, уверена, что публика будет в восторге

Теннис
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Увидим, кто сильнее

Андрееску о матче с Цуренко: Это будет трудный поединок, уверена, что публика будет в восторге

фото - flashscore.com.ua

UA-Футбол
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (WTA №42) поделилась ожиданиями от матча 1/16 финала Открытого чемпионата Франции против украинки Леси Цуренко (WTA №66).

"Я уверена, что это будет очень сложная игра. Она добирается до каждого мяча. Поэтому мне действительно нужно быть в своей зоне, оказывать давление с самого начала.

Да, она боец. Да, у меня не было легких игр против нее. Так что я с любопытством жду этого матча, потому что я знаю, что это будет трудный поединок. Я уверена, что публика будет в восторге" – сказала она.

Напомним, что матч Цуренко – Андрееску состоится сегодня, 3 июня, начало – в 15:30 по киевскому времени.

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В статье: Леся Цуренко Бьянка Андрееску
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Источник:
BTU

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