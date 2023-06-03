Свитолина о поведении Соболенко: Я думаю, что это не мое дело

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №192) прокомментировала решение любительницы старых диктаторов, белорусски Соболенко провести пресс-конференцию не для всех журналистов, а только для избранных. Это свое решение вторая ракетка мира обосновала необходимостью чувствовать себя в безопасности.

"С моей стороны сложно сказать, потому что я провела на корте несколько часов. Ничего не видела из этого, из ее ситуации.

Это ее выбор. Да, мне сложно судить, и у меня буквально не было времени посмотреть, что произошло за пределами корта. Но я думаю, что это не мое дело" – сказала Элина, комментируя поведение белорусски.