Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина о поведении Соболенко: Я думаю, что это не мое дело
К такому лучше не прикасаться
Фото: twitter.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №192) прокомментировала
"С моей стороны сложно сказать, потому что я провела на корте несколько часов. Ничего не видела из этого, из ее ситуации.
Это ее выбор. Да, мне сложно судить, и у меня буквально не было времени посмотреть, что произошло за пределами корта. Но я думаю, что это не мое дело" – сказала Элина, комментируя поведение белорусски.
Напомним, что ранее Свитолина
Популярное сейчас
- Беседин возвращается в Динамо, Рамос покидает ПСЖ. Главные новости за 2 июня
- Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на финал Кубка Англии на 03.06.2023
- Трансфер Райса в Баварию может вынудить другого звездного хавбека покинуть клуб
- Публика в Париже освистала Свитолину после ее победы в матче Ролан Гаррос и отказа пожать руку россиянке
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО
Новости по теме
- 21:09 Весь спорт Элина Свитолина: Я очень мотивирована идти дальше на Ролан Гаррос
- 19:04 Украинские Публика в Париже освистала Свитолину после ее победы в матче Ролан Гаррос и отказа пожать руку россиянке
- 18:38 Украинские Элина Свитолина обыграла россиянку Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос-2023