Одна из фавориток Ролан Гаррос неожиданно снялась из соревнований

Казахская теннисистка Елена Рыбакина (WTA №4) снялась с розыгрыша Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос.

Такое решение она обосновала проблемами со здоровьем:

"Вчера мне было нехорошо, поднялась температура. Сегодня то же самое. В таком состоянии действительно сложно играть. Температура, головная боль, плохо спала. Я начала чувствовать симптомы после второго матча. Мне не повезло. Я постараюсь восстановиться к травяному сезону. План был сыграть в Берлине, Истбурне и Уимблдоне".

Напомним, что Рыбакина была одной из фавориток турнира Grand Slam, на следующей неделе она займет третью позицию в мировом рейтинге.

Сегодня, 3 июня Елена должна была сыграть матч 1/16 финала против испанки Сары Сорибес-Тормо (WTA №132).