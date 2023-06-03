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Костюк пробилась в 1/8 финала парного Ролан Гаррос
Марта набирает обороты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №39) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Наша спортсменка в паре с румынкой Еленой Габриэлой Руссе (WTA №157) на стадии 1/16 финала одолела бельгийско-американскую пару Кирстен Флипкенс/Шелби Роджерс.
Счет матча 2-1 (3-6; 6-4; 6-3) в пользу победительниц поединка, на счету которых 1 подача на вылет, 31 виннер, 5 из 8 использованных брейков, 28 невынужденных и 6 двойных ошибок.
В следующем раунде соревнований украинка и румынка сыграют с победительницами матча Азаренко/Хадад Мая – Гауфф/Пегула.
Напомним, что ранее Свитолина
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