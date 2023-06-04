Леся Цуренко: Когда мне тяжело, я вспоминаю, что родом из Украины

Украинская теннисистка Леся Цуренко после победы в 1/16 финала Ролан Гаррос рассказала, как война изменила ее жизнь.

"Я много раз говорила, что для меня было сложным решения остаться в теннисе. Я думаю, что мне действительно помогло то, что я стала больше работать с психологом. Очень сильно, потому что у меня были панические атаки, и мне было очень тяжело. Для меня это стало своеобразным процессом обучения тому, как продолжать играть в таких условиях и как пытаться выходить на корт с более серьезными целями.

При этом не просто играть в теннис, но я буду откровенной – я хочу зарабатывать на корте как можно больше, чтобы донатить как можно больше. На самом деле это важнейшая цель, которую я для себя определила, когда решила, что буду продолжать играть и останусь в Туре.

Как я уже говорила, я никогда не играла ради денег. Никогда в жизни, выходя на корт, я не думала о том, насколько большие призовые я получу в случае победы. Но, опять-таки повторюсь, год назад был момент, когда я думала: хорошо, возможно, я вернусь домой и буду волонтером и буду делать все, что необходимо для моей страны.

Но на самом деле я должна сказать, что у меня был разговор с Алексом Долгополовым, который очень помог мне. Он сказал мне: "Слушай, мы будем делать свою работу здесь, а ты продолжай свою работу и делай то, что ты можешь делать лучше. Он сказал мне, понимаешь, нам нужны деньги. Я ответила: "Хорошо".

Так что я продолжаю играть. Я хочу совершенствоваться. Я хочу улучшить свою игру, и я буду донатить. Это то, что я часто делаю, и мне становится легче, когда я это делаю, потому что я все еще чувствую вину за то, что я не в Украине. Я делаю что-то действительно... Вы знаете, спорт - это, наверное, что-то замечательное.

Да, да, именно об этом больше всего мыслей в моей голове. И часто, когда у меня бывают сложные моменты в матче, я напоминаю себе, что я из Украины, что я часть сильнейшей нации, и горжусь тем, что я украинка" – сказала Леся.

Напомним, что завтра, 5 июня, Цуренко сыграет матч 1/8 финала Ролан Гаррос против первой ракетки мира Иги Швентек.