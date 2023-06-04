Словацкая теннисистка Шмидлова в украинских цветах победила россиянку и поддержала нашу страну

Словацкая теннисистка Анна Каролина Шмидлова (WTA №100) в первом раунде Ролан Гаррос (29 мая) обыграла представительницу россии Веронику Кудерметову.

Тогда болельщики заметили яркий желто-голубой костюм на теле теннисистки – желтую майку и синюю юбку. Позже спортсменка решила рассказать, почему выбрала именно такие цвета для выступления.

"Я не скрою, что очень поддерживаю Украину. В Париже я болею за украинских игроков. Некоторые из них мои лучшие подруги в женском теннисе.

Я пытаюсь понять их проблемы, когда они говорят, что не могут вернуться домой. Это очень сложная ситуация, потому что у меня лично нет проблем с российскими теннисистами. Я не хочу вникать в политику, но украинцы могут рассчитывать на мою поддержку.

Возможно, поэтому я воспринимаю нынешнюю ситуацию несколько острее других. Моя семья происходит из Кошице. Сейчас в городе много украинцев. Я чувствую, что война близка к моему дому. Это все сложно. Я категорически против войны, но понимаю, что украинцы должны воевать.

Несмотря на все, я умею отделить спорт от политики, потому что у меня есть дом, куда возвращаюсь, семья, которая находится в безопасности. Многие украинские игроки не могут вернуться к себе домой. Им приходится путешествовать от турнира к турниру, не имея ни малейшего шанса в ближайшее время вернуться домой.

Много игроков плачет, потому что боятся за свои семьи и друзей. Потому я не думаю, что в их случае можно отделить политику от спорта. Я знаю, что они не могут сосредоточиться только на теннисе" – сказала она.

Отметим, что Шмидлова вышла в 4 круг Ролан Гаррос, где встретится с представительницей США Кори Гауфф.