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Первую ракетку мира прервали после вопроса о Соболенко

Теннис
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Имела право высказать свое мнение

Первую ракетку мира прервали после вопроса о Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек не сумела до конца ответить на вопросы журналистов о поведении белорусски соболенко, которая не пришла на пресс-конференцию после одного из матчей на Ролан Гаррос.

"Я слышала, что она не пришла на совместную пресс-конференцию, но не знаю по какой причине. Я слышала, что она не чувствовала себя комфортно" – сказала Ига, а в это время модератор заявил, что пресс-конференция завершена и не дал польской спортсменке договорить свое мнение.

Позже удалось получить официальный комментарий от WTA о ситуации:

"Мы приносим извинения за недоразумение, но мы не понимали польского языка и прервали пресс-конференцию, поскольку у нас уже просто не было времени" – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Элина Свитолина отреагировала на поведение Соболенко.

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В статье: Арина Соболенко Ига Швёнтек
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