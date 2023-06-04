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Первую ракетку мира прервали после вопроса о Соболенко
Имела право высказать свое мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, полька Ига Свентек не сумела до конца ответить на вопросы журналистов о
"Я слышала, что она не пришла на совместную пресс-конференцию, но не знаю по какой причине. Я слышала, что она не чувствовала себя комфортно" – сказала Ига, а в это время модератор заявил, что пресс-конференция завершена и не дал польской спортсменке договорить свое мнение.
Позже удалось получить официальный комментарий от WTA о ситуации:
"Мы приносим извинения за недоразумение, но мы не понимали польского языка и прервали пресс-конференцию, поскольку у нас уже просто не было времени" – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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