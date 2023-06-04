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Марта Костюк вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос в миксте

Теннис
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Украинка выступала в паре с Марсело Аревало

Марта Костюк вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос в миксте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Ролан Гаррос.

Во втором круге она вместе с Марсело Аревало выиграли у австралийского тандема Сторм Хантер и Джон Пирс в трех сетах.

Судьба матча решалась в тай-брейке, в котором дуэт смог вырвать победу. Матч длился 1 час 33 минуты.

Костюк во второй раз участвует в смешанном парном разряде.

В следующем раунде соревнований Марта и Марсело сыграют против Бьянки Андрееску (Канада) и Майкла Винуса (Новая Зеландия).

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос
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