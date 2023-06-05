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Ролан Гаррос-2023. Хольгер Руне за 4 часа обыграл Франсиско Серундоло в 1/8 финала

Теннис
(1 голосов)

Матч получилася тяжелым для обеих теннисистов

Ролан Гаррос-2023. Хольгер Руне за 4 часа обыграл Франсиско Серундоло в 1/8 финала

Фото: Tennis Majors

Новина українською

Шестая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне пробился в четвертьфинал "Ролан Гаррос" — 2023.

В матче 1/8 финала Руне одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло.

Хольгер Руне - Франсиско Серундоло 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7)

Поединок продлился 4 часа и 3 минуты. Руне восемь раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Серундоло пять эйсов, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 20 заработанных.

За выход в полуфинал турнира "Большого шлема" на грунте 20-летний Руне сразится с прошлогодним финалистом соревнований норвежцем Каспером Руудом.

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В статье: Хольгер Руне
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