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Ролан Гаррос-2023. Хольгер Руне за 4 часа обыграл Франсиско Серундоло в 1/8 финала
Матч получилася тяжелым для обеих теннисистов
Фото: Tennis Majors
Шестая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне пробился в четвертьфинал "Ролан Гаррос" — 2023.
В матче 1/8 финала Руне одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло.
Хольгер Руне - Франсиско Серундоло 7:6 (7:3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (10:7)
Поединок продлился 4 часа и 3 минуты. Руне восемь раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Серундоло пять эйсов, шесть двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 20 заработанных.
За выход в полуфинал турнира "Большого шлема" на грунте 20-летний Руне сразится с прошлогодним финалистом соревнований норвежцем Каспером Руудом.
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