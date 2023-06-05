Леся Цуренко снялась с матча 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко покидает Открытый чемпионат Франции. В 1/8 финала она уступила представительнице Польши Иге Швёнтек.

Франция. Четвёртый круг

Леся Цуренко (Украина) - Ига Швёнтек (Польша) 1:5 отказ

При счете 1:4 Цуренко вызывала врача на корт, после чего сыграла ещё один гейм и приняла решение отказаться от матча.

Леся Цуренко второй раз сыграла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, последний раз она доходила до этого раунда в 2018 году. Что касается Иги Швёнтек, то для неё эта победа стала 25-й на Ролан Гаррос.