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Леся Цуренко снялась с матча 1/8 финала Ролан Гаррос

Теннис
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Она уступила Иге Швёнтек

Леся Цуренко снялась с матча 1/8 финала Ролан Гаррос

Фото: twitter Lesia Tsurenko

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Украинская теннисистка Леся Цуренко покидает Открытый чемпионат Франции. В 1/8 финала она уступила представительнице Польши Иге Швёнтек.

Франция. Четвёртый круг

Леся Цуренко (Украина) - Ига Швёнтек (Польша) 1:5 отказ

При счете 1:4 Цуренко вызывала врача на корт, после чего сыграла ещё один гейм и приняла решение отказаться от матча.

Леся Цуренко второй раз сыграла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, последний раз она доходила до этого раунда в 2018 году. Что касается Иги Швёнтек, то для неё эта победа стала 25-й на Ролан Гаррос.

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В статье: Леся Цуренко Ига Швёнтек
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