Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
20-летний Хольгер Руне два года подряд выходит в четвертьфинал Ролан Гаррос
Датчанин повторил свое прошлогоднее достижение
Фото: Stockholm Open
20-летний датский теннисист Хольгер Руне второй год подряд вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос".
В матче 1/8 финала "Ролан Гаррос" он обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло.
За дебютный выход в полуфинал турнира "Большого шлема" на грунте 20-летний Руне сыграет с финалистом соревнований, норвежцем Каспером Руудом (4).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цыганык: Маркевич получит в Карпатах почти все, что он попросил
- Хосеп Гвардиола - тренер-гений, но насколько хорошим он был игроком - ВИДЕО
- В Бельгии заявили, что попросят разъяснений от Украины из-за якобы использования ее оружия на территории РФ
- Публика в Париже освистала Свитолину после ее победы в матче Ролан Гаррос и отказа пожать руку россиянке
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн