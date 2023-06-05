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20-летний Хольгер Руне два года подряд выходит в четвертьфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Датчанин повторил свое прошлогоднее достижение

20-летний Хольгер Руне два года подряд выходит в четвертьфинал Ролан Гаррос

Фото: Stockholm Open

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20-летний датский теннисист Хольгер Руне второй год подряд вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос".

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В матче 1/8 финала "Ролан Гаррос" он обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло.

За дебютный выход в полуфинал турнира "Большого шлема" на грунте 20-летний Руне сыграет с финалистом соревнований, норвежцем Каспером Руудом (4).

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В статье: Хольгер Руне
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