Леся Цуренко прокомментировала поражение в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, почему отказалась от продолжения матча четвертого круга Ролан Гаррос против Иги Швёнтек

- У меня что-то вроде того, что было у Рыбакиной, вирус или что-то в этом роде. Мое тело не могло с этим справиться. Я делала все возможное, чтобы справиться с этим, но, к сожалению не получилось. Я не могла тренироваться, и мне было трудно разминаться, но я надеялась, что просто начну матч и, может быть, мне станет немного лучше. Но, к сожалению, становилось все хуже, и мне пришлось остановиться, потому что это не совсем то, как я хотела бы играть на корте в этот день.

- Не могли бы вы рассказать нам, когда вы начали чувствовать себя плохо? Я видел, когда вы открыли свою сумку, там были всякие салфетки, и вы высморкались во время медицинского тайм-аута. Это заложенность носа? Это энергия? Проблемы с дыханием?

- Я начала чувствовать себя очень слабо перед предыдущим матчем, но физически я была в порядке. Я только начала чувствовать боль в горле, но физически все было нормально. Энергии было в достатке, поэтому я провела хороший матч.

Все началось после. Ночь была не очень хорошая. Я поняла, что со мной что-то не так. Мое сердцебиение было слишком сильным. Знаете, все эти классические симптомы. Да, за эти два дня накопилось много проблем.

Как я уже сказала, я старалась сделать все возможное. Я пила литрами воду с лимоном, также со всеми этими полезными штуками. У меня много фруктов, витамин С, все эти добавки, но это не помогло. Мне нужно еще два-три дня, чтобы восстановиться.

На самом деле я понятия не имею, что это. Я думаю, что это просто - я не знаю, как там Рыбакина сказала, что в Париже гуляет какой-то вирус. Может быть, что-то такое. Я не знаю. Мы все люди, все-таки. Мы все иногда болеем.

Если я скажу, что мне очень жаль, это не опишет того, что я чувствую на самом деле. Для меня сыграть матч против Иги - это приоритет. Я очень хочу играть против таких игроков, и мне очень, очень жаль, что я не смогла сыграть.

Хотелось бы узнать, понимаю, что это было всего пять геймов, но в целом, что вы думаете об Иге? Как вы думаете, она готова к защите своего титула?

Я думаю, да. Она бьет по мячу очень сильно. Подача хорошая. Прием хороший, да все хорошо.

Вы знаете, Ига играет в потрясающий теннис. Играть против нее - это всегда большой вызов, и я желаю ей всего наилучшего, потому что она мне нравится как теннисистка и как личность. Безусловно, она одна из лучших игроков сейчас и вообще за последние несколько лет. К тому же она специалист по грунтовым кортам, что делает ее шансы еще выше.