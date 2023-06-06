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Свитолина: Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки
Украинка отказалась пожимать руку сопернице
фото - flashscore.com.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале Ролан Гаррос от Арины Соболенко и отказ пожимать руку соперницы.
"Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию.
Накалила ли она этим ситуацию на трибунах. К сожалению, думаю, что да", - сказала теннисистка для "Большого тенниса Украины".
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