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Свитолина: Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки

Теннис
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Украинка отказалась пожимать руку сопернице

Свитолина: Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале Ролан Гаррос от Арины Соболенко и отказ пожимать руку соперницы.

"Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию.

Накалила ли она этим ситуацию на трибунах. К сожалению, думаю, что да", - сказала теннисистка для "Большого тенниса Украины".

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В статье: Элина Свитолина
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