Свитолина: Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале Ролан Гаррос от Арины Соболенко и отказ пожимать руку соперницы.

"Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию.

Накалила ли она этим ситуацию на трибунах. К сожалению, думаю, что да", - сказала теннисистка для "Большого тенниса Украины".