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Арина Соболенко: Не хочу, чтобы моя страна была втянута в войну
Ну-ну
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции на "Ролан Гаррос" рассказала, что думает о войне в Украине.
"Я много раз говорила – я не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была втянута в войну", – сказала Соболенко.
В четвертьфинале Соболенко обыграла Элину Светолину (2:0). В полуфинале она сыграет с Каролиной Мухиной из Чехии.
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Источник:TheTennisLetter
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