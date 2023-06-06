Арина Соболенко: Не хочу, чтобы моя страна была втянута в войну

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции на "Ролан Гаррос" рассказала, что думает о войне в Украине.

"Я много раз говорила – я не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была втянута в войну", – сказала Соболенко.

В четвертьфинале Соболенко обыграла Элину Светолину (2:0). В полуфинале она сыграет с Каролиной Мухиной из Чехии.