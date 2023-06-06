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Новак Джокович одержал 90 победу на Ролан Гаррос
Серб единоличный лидер по этому показателю
фото - flashscore.com.ua
Сербский теннисист, третья ракетка мира Новак Джокович одержал победу в матче с россиянином Кареном Хачановым в 1/4 финала "Ролан Гаррос" и таким образом выиграл свой 90-й в карьере матч на Открытом чемпионате Франции. Это первый турнир "Большого шлема", на котором сербу удалось достичь этой отметки.
Новак Джокович. Количество побед на турнирах "Большого шлема":
Ролан Гаррос — 90;
Australian Open — 89;
Уимблдон — 86;
US Open — 81.
Отметим, что Новак Джокович вышел в свой 12-й полуфинал "Ролан Гаррос" больше в полуфиналы выходил только швейцарец Роджер Федерер — 46 раз.
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