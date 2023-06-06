Свитолина: Было бы идеально, если бы российские и белорусские спортсмены не подходили на рукопожатия после матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина ответила на вопросы журналистов после поражения от Арины Соболенко в четвертьфинале Ролан Гаррос

- Что ж это были хорошие турниры для меня - Страсбург и Ролан Гаррос. Я не ожидала, что пройду так далеко. Много хороших моментов, которые можно взять во время этого периода. Я играла в хороший теннис, провела много отличных матчей. Очень довольна, что смогла найти свою игру.

Конечно, с одной стороны, это был очень важный матч, но я постаралась отнестись к нему так, как будто мне нечего терять. Знаете, я ехала на этот турнир с нулевыми надеждами, с нулевыми ожиданиями для себя. А затем, я оказалась в четвертьфинале. Так что я просто старалась воспринимать это как очередной поединок, а не как тяжелую битву. Конечно, я разочарована, что не прошла сегодня дальше, но я сделала все, что могла. Да, сегодня все пошло не по моему сценарию. Но я выложилась по полной.

- Вы только что говорили о положительных моментах, которые вы можете забрать с Ролан Гаррос в этом году. Могли бы поделиться с нами, что именно это будет?

- Преодоление трудностей. Этот год был сложным и разным, как на корте, так вне корта. В том числе и с вами, ребята, здесь, знаете, с вашими сложными вопросами (улыбается). Несмотря на то, что сегодня я сижу здесь и переживаю свое поражение, я чувствую, что я победила во многих отношениях.

- Поздравляю вас с успешным выступлением. Есть много хороших украинских теннисисток. Украинцы на поле боя показали что они сильны и удивили многих. Что делает украинский народ таким сильным?

- Я думаю, что это наш дух, тот дух, что мы едины вместе, и тот дух, что нам никогда ничего не дается легко. Я уже говорила об этом много лет назад, что все мы, если взять всех девушек, которые сейчас играют - Цуренко, Костюк, Калинина, мы все преодолевали трудности с деньгами, с местами для тренировок, с тренерами, когда мы росли. В то время никто не разбирался в теннисе. Так что я думаю, что этот боевой дух, который у нас есть, и сейчас я думаю, что наша сила в том, что мы объединились все вместе ради одной цели - победить.

- Считаете ли Вы, что Туры и "мэйджоры" должны решить вопрос с рукопожатиями, просто сказав вашим соперникам из России и Беларуси, чтобы они ничего не ждали и просто шли дальше? Вы просили их об этом или возможно у вас есть мысли о том, что можно сделать, чтобы вас не освистывали на стадионах?

- Ну, безусловно, это было бы идеально с их стороны. Я уже думала об этом раньше. Пожалуй стоило сказать им об этом, потому что так будет проще, наверное, для всех.