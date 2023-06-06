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Джокович вышел на первое место по проценту выигранных тай-брейков
Серб выиграл свой 14-й тай-брейк
В четвертьфинальном матче "Ролан Гаррос" — 2023 сербский теннисист Новак Джокович взял тай-брейк во втором сете со счётом 7:0.
В карьере Джоковича это уже 307-й выигранный тай-брейк при 162 поражениях. Следовательно, 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" выиграл 65,5% проведённых тай-брейков. Это лучший результат за всю историю мужского тенниса в Открытой эре (с 1968 года).
В текущем году Джокович выиграл 14 тай-брейков и уступил лишь в четырёх.
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