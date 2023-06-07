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Карлос Алькарас вышел в полуфинал Ролан Гаррос, где сыграет с Джоковичем
Испанец выиграл все три сета
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одолел пятую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса в четвертьфинале "Ролан Гаррос".
Ролан Гаррос. АТР
Карлос Алькарас - Стефанос Циципас 6:2, 6:1, 7:6
В третьем сете испанец лидировал со счётом 5:2, после чего грек выиграл 3 гейма, но Алькарас сумел дожать соперника.
Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил шесть эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов и допустил только одну двойную ошибку. На счету Стефаноса Циципаса пять выполненных эйсов, один реализованный брейк-пойнт из двух и пять двойных ошибок.
В полуфинале Карлос Алькарас встретится с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.
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