Карлос Алькарас вышел в полуфинал Ролан Гаррос, где сыграет с Джоковичем

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одолел пятую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Ролан Гаррос. АТР

Карлос Алькарас - Стефанос Циципас 6:2, 6:1, 7:6

В третьем сете испанец лидировал со счётом 5:2, после чего грек выиграл 3 гейма, но Алькарас сумел дожать соперника.

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил шесть эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов и допустил только одну двойную ошибку. На счету Стефаноса Циципаса пять выполненных эйсов, один реализованный брейк-пойнт из двух и пять двойных ошибок.

В полуфинале Карлос Алькарас встретится с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.