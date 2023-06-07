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Карлос Алькарас вышел в полуфинал Ролан Гаррос, где сыграет с Джоковичем

Теннис
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Испанец выиграл все три сета

Карлос Алькарас вышел в полуфинал Ролан Гаррос, где сыграет с Джоковичем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одолел пятую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Ролан Гаррос. АТР

Карлос Алькарас - Стефанос Циципас 6:2, 6:1, 7:6

В третьем сете испанец лидировал со счётом 5:2, после чего грек выиграл 3 гейма, но Алькарас сумел дожать соперника.

Теннисисты провели на корте 2 часа 13 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил шесть эйсов, реализовал шесть брейк-пойнтов и допустил только одну двойную ошибку. На счету Стефаноса Циципаса пять выполненных эйсов, один реализованный брейк-пойнт из двух и пять двойных ошибок.

В полуфинале Карлос Алькарас встретится с третьей ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.

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В статье: Стефанос Циципас Карлос Алькарас
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