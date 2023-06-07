Карлос Алькарас высказался о матче с Новаком Джоковичем

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас ответил, что может стать решающим фактором в полуфинальной игре "Ролан Гаррос" — 2023, в которой он встретится с 22-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" сербом Новаком Джоковичем.

"Хочется думать, что моя молодость перевесит его опыт. Но это его 45-й полуфинал на турнирах "Большого шлема", а у меня только второй. Скажу, что опыт здесь важнее, но я не буду об этом думать", – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, в 1/4 финала "Ролан Гаррос" Карлос Алькарас обыграл грека Стефаноса Циципаса (5) – 6:2, 6:1, 7:6 (7:5)