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Ига Швёнтек пробилась в полуфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Уверенная победа польской теннисистки

Ига Швёнтек пробилась в полуфинал Ролан Гаррос

Новина українською

Первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек в двух сетах четвертьфинала турнира обыграла прошлогоднюю финалистку соревнований, шестую ракетку мира из США Кори Гауфф.

Ига Швёнтек - Кори Гауфф 6:4, 6:2

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Ига Швёнтек за это время выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Кори Гауфф, в свою очередь, выполнила два эйса, реализовала один брейк-пойнт из пяти и допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале турнира Ига Свёнтек встретится с 14-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.

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В статье: Кори Гауфф
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