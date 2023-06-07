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Ига Швёнтек пробилась в полуфинал Ролан Гаррос
Уверенная победа польской теннисистки
Первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек в двух сетах четвертьфинала турнира обыграла прошлогоднюю финалистку соревнований, шестую ракетку мира из США Кори Гауфф.
Ига Швёнтек - Кори Гауфф 6:4, 6:2
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Ига Швёнтек за это время выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Кори Гауфф, в свою очередь, выполнила два эйса, реализовала один брейк-пойнт из пяти и допустила одну двойную ошибку.
В полуфинале турнира Ига Свёнтек встретится с 14-й ракеткой мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майей.
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