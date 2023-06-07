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Дарья Снигур одержала победу на старте турнира в Великобритании
Украинка отдала сопернице 5 геймов
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в на старте турнира ITF W100 в Великобритании.
Матч продлился 1 час и 11 минут. За это время она обыграла австралийскую теннисистку Кимберли Бирелл.
Дарья Снигур - Кимберли Бирелл 6:2, 6:3
Украинка допустила две двойные ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и сделала пять брейков.
Во втором круге Дарья Снигур сыграет против теннисистки из Турции Зейнеп Сонмез, у которой выиграла оба очных поединка.
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