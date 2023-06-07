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Дарья Снигур одержала победу на старте турнира в Великобритании

Теннис
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Украинка отдала сопернице 5 геймов

Дарья Снигур одержала победу на старте турнира в Великобритании

Фото: UK Sports News

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в на старте турнира ITF W100 в Великобритании.

Матч продлился 1 час и 11 минут. За это время она обыграла австралийскую теннисистку Кимберли Бирелл.

Дарья Снигур - Кимберли Бирелл 6:2, 6:3

Украинка допустила две двойные ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и сделала пять брейков.

Во втором круге Дарья Снигур сыграет против теннисистки из Турции Зейнеп Сонмез, у которой выиграла оба очных поединка.

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В статье: Дарья Снигур
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