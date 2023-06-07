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Определились все полуфинальные пары Ролан Гаррос в женском разряде
Матчи состоятся 8 июня
На "Ролан Гаррос" — 2023 завершились все матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде и, соответственно, стали известны все полуфинальные пары.
Ролан Гаррос — 2023. Полуфинальные пары. Женщины
Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь)
Ига Швёнтек (Польша) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)
Полуфинальные матчи состоятся в четверг, 8 июня.
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