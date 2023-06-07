  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определились все полуфинальные пары Ролан Гаррос в женском разряде
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились все полуфинальные пары Ролан Гаррос в женском разряде

Теннис
(1 голосов)

Матчи состоятся 8 июня

Определились все полуфинальные пары Ролан Гаррос в женском разряде

Новина українською

На "Ролан Гаррос" — 2023 завершились все матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде и, соответственно, стали известны все полуфинальные пары.

Ролан Гаррос — 2023. Полуфинальные пары. Женщины

Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь)

Ига Швёнтек (Польша) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия)

Полуфинальные матчи состоятся в четверг, 8 июня.

По теме
yellow-arrow
Александр Зверев вышел в полуфинал Ролан Гаррос-2023
yellow-arrow
Дарья Снигур одержала победу на старте турнира в Великобритании
yellow-arrow
Ига Швёнтек: Четвертьфиналы иногда бывают самыми сложными матчами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде