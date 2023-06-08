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Мию Като и Тим Пюц - чемпионы Ролан Гаррос-2023 в миксте
Теннисисты добыли волевую победу
фото - rolandgarros.com
Японка Мию Като и представитель Германии Тим Пюц стали победителями "Ролан Гаррос" в смешанном парном разряде, обыграв в финальном матче соревнований в миксте дуэт Бьянка Андрееску (Канада)/Майкл Винус (Новая Зеландия).
Мию Като/Тим Пюц - Бьянка Андрееску/Майкл Винус 4:6, 6:4, 10:6
Теннисисты провели на корте 1 час 36 минут. За это время оба дуэта выполнили по три эйса и допустили по три двойных ошибки. На счету Като и Пюца два реализованных брейк-пойнта из семи. Андрееску и Винус реализовали 2 брейк-пойнта из 11 заработанных.
28-летняя Мию Като и 35-летний Тим Пюц впервые в карьере выиграли турнир "Большого шлема".
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